Im Rausch mit Passagieren gegen Baum gefahren

Um kurz vor sieben Uhr Abends hatte ein 23-Jähriger Innviertler schon so viel Alkohol intus, dass er bei seinem Heimatort die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum prallte. Ob er der nüchternste im Fahrzeug war, ist unklar – gewiss ist nur, dass seine beiden Mitfahrer verletzt wurden.
Ein 23-Jähriger aus Lohnsburg lenkte am Samstag gegen 18:45 Uhr einen PKW entlang der Mairecker Gemeindestraße Richtung Höschmühl. Dabei verlor er im Gemeindegebiet seines Heimatorts in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.
Zwei Mitfahrer aus Lohnsburg (40) und Aspach (47) Jahren verletzten sich dabei, einer davon schwer. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer hingegen kam mit dem Schrecken davon. Ein durchgeführter Alkomattest beim Lenker verlief mit 1,62 Promille positiv, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er wird angezeigt.
