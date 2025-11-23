Im Rausch mit Passagieren gegen Baum gefahren

Um kurz vor sieben Uhr Abends hatte ein 23-Jähriger Innviertler schon so viel Alkohol intus, dass er bei seinem Heimatort die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum prallte. Ob er der nüchternste im Fahrzeug war, ist unklar – gewiss ist nur, dass seine beiden Mitfahrer verletzt wurden.