Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal

Tödliche und zerstörerische Kraft

Pyroklastische Ströme sind eine der größten Gefahren bei explosiven Vulkanausbrüchen. Sie entstehen, wenn beim Ausbruch Gestein und Magma zu besonders feiner vulkanischer Asche zerrissen werden. Zusammen mit den austretenden Gasen können sie sich an den Flanken eines Vulkans mit bis zu 700 km/h talwärts bewegen. Dabei zerstören sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt.