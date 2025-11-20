Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Am Mittwochnachmittag ist auf der indonesischen Insel Java der Vulkan Semeru ausgebrochen und hat Asche bis zu zwei Kilometer hoch in den Himmel gespien. Aufnahmen einer Überwachungskamera, zeigen zudem, wie ein tödlicher, sogenannter pyroklastischer Strom vom Berg ins Tal raste (siehe Video oben).
Wie die indonesische Behörde für Vulkanologie mitteilte, hatte der Semeru mehrfach heiße Wolken und Gesteinsmassen ausgestoßen. Pyroklastische Ströme – also Lawinen aus heißem Gas, Lava und Gestein – rasten bis zu sieben Kilometer weit die Hänge des Vulkans hinab. Mehrere Ortschaften nahe dem Berg wurden mit einer dicken Schicht Vulkanasche bedeckt.
Tödliche und zerstörerische Kraft
Pyroklastische Ströme sind eine der größten Gefahren bei explosiven Vulkanausbrüchen. Sie entstehen, wenn beim Ausbruch Gestein und Magma zu besonders feiner vulkanischer Asche zerrissen werden. Zusammen mit den austretenden Gasen können sie sich an den Flanken eines Vulkans mit bis zu 700 km/h talwärts bewegen. Dabei zerstören sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt.
Pyroklastische Ströme, in deren Innerem Temperaturen von 300 bis 700 Grad Celsius herrschen, waren beim großen Ausbruch des Vesuvs in Italien im Jahr 79 nach Christus auch für die totale Zerstörung der antiken Städte Pompeji, Herculaneum, Opolontis und Stabia verantwortlich.
Mehr als 300 Einwohner der drei am stärksten gefährdeten Dörfer im Bezirk Lumajang wurden in staatliche Notunterkünfte evakuiert, sagte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde.
Sperrgebiet um den Krater eingerichtet
Da die Gefahr von pyroklastischen Strömen am Semeru laut Angaben der Vulkanologie-Behörde des Landes hoch ist, verhängten die indonesischen Behörden eine absolute Sperrzone von mehreren Kilometern um den Krater.
Vulkan ist der höchste Berg auf Java
Mit 3676 Metern ist der Mount Semeru der höchste Berg auf Java. Er liegt im Osten der Insel, im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru, der bei Touristen für Krater-Touren sehr beliebt ist. Der Vulkan, einer von knapp 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates Indonesien, der auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde liegt.
