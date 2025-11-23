Vorteilswelt
Bei Zufallskontrolle

Europaweit ausgewiesener Schlepper (32) geschnappt

Oberösterreich
23.11.2025 21:24
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Der Albaner hatte sich als normaler Buspassagier getarnt, wollte auf die Weise offenbar unbemerkt illegal über Oberösterreich nach Deutschland einreisen. Bei einer Polizeikontrolle auf der A8 bei Tumeltsham flog der 32-jährige Schlepper aber auf. Er wurde festgenommen

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Ried haben am Sonntag gegen 10.30 Uhr in Tumeltsham entlang der A8 Innkreisautobahn einen 32-jährigen Albaner kontrolliert. Der Mann war als Passagier in einem Linienbus Richtung Deutschland unterwegs.

Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass gegen den Mann von Deutschland wegen Schlepperei ein Einreise- und Aufenthaltsverbot im gesamten Schengenraum erlassen worden war.

Aufgrund dieser Tatsache wurde der Albaner nach den fremdenpolizeilichen Bestimmungen festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeiinspektion Wels-Fremdenpolizei überstellt.

