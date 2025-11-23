Kühbauer nach Sieg: „Das war der Aufweckmoment!“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich bin extrem glücklich über den Auswärtssieg. Es war aber alles andere als einfach. Das frühe Gegentor war eine Art Aufweckmoment. Wir sind dann verdient 2:1 in Führung gegangen, wussten aber, dass es in Hälfte zwei noch eng werden kann. Man hat gesehen, dass Sturm eine gute Mannschaft ist. Mit dem Tor zum 3:1 war es dann leichter, es war aber trotzdem bis zum Schluss eine enge Partie. Riesengroßes Lob an die Mannschaft. Dieser Sieg spricht auch für die große Willenskraft meiner Mannschaft. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und sind dafür belohnt worden.“