Kühbauer nach Sieg: „Das war der Aufweckmoment!“

Der LASK bleibt auf der Erfolgswelle, feierte mit dem 3:1 bei Meister Sturm Graz den sechsten Sieg in Serie unter Neo-Trainder Didi Kühbauer. Sturm holte indes in sechs Heimspielen nur vier Punkte. Hier die Stimmen zum Spiel.
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich bin extrem glücklich über den Auswärtssieg. Es war aber alles andere als einfach. Das frühe Gegentor war eine Art Aufweckmoment. Wir sind dann verdient 2:1 in Führung gegangen, wussten aber, dass es in Hälfte zwei noch eng werden kann. Man hat gesehen, dass Sturm eine gute Mannschaft ist. Mit dem Tor zum 3:1 war es dann leichter, es war aber trotzdem bis zum Schluss eine enge Partie. Riesengroßes Lob an die Mannschaft. Dieser Sieg spricht auch für die große Willenskraft meiner Mannschaft. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und sind dafür belohnt worden.“
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war heute über weite Strecken keine gute Leistung von uns. Wir sind nach der frühen Führung in den Verwaltungsmodus übergegangen. Unser Anspruch muss es aber sein, auf das zweite Tor zu gehen und am Gaspedal zu bleiben. Mit jeweils 15 Minuten zu Beginn der beiden Halbzeiten habe ich dann insgesamt 30 Minuten eine gute Leistung meiner Mannschaft gesehen. Das ist aber zu wenig. Wir werden die Niederlage selbstkritisch durchleuchten, um wieder zu unserem Spiel zurückzufinden. Wir wissen schon, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen ehrlich miteinander umgehen und die richtigen Schlüsse ziehen.“
