„Lara bringt ganz viel Licht in unser Leben!“

Kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter veränderte sich das Leben von Melanie und Andreas aus dem oberösterreichischen Bezirk Braunau für immer. Die mittlerweile zweijährige Lara ist aber trotz schwerer Erkrankung ein echter Sonnenschein und eine wahre Kämpferin.
„Sie ist richtig verfallen, das war nicht mehr unser Kind. Da haben wir gemerkt, dass der Hut richtig brennt“, ist Melanie noch immer von jenem Tag gezeichnet, der das Leben der jungen Familie aus dem Bezirk Braunau für immer verändern sollte.
Dabei war alles perfekt gewesen. 2019 lernten sich Melanie und Andreas kennen, verliebten sich, schon ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Zuerst machte Emilia 2022, eineinhalb Jahre später Lara das Familienglück perfekt. Ehe der kleine Sonnenschein nur fünf Wochen nach seiner Geburt um sein Leben kämpfen musste. „Ihr Puls war kaum mehr zählbar. Wir haben nicht lange überlegt und sind sofort ins Krankenhaus“, erzählt Andreas von den dramatischen Minuten, die auch im Spital kein Ende nahmen.
Lara kämpfte sich zurück ins Leben
„Überall waren Schläuche, Nadeln und Medikamente. Die Ärzte wussten nicht, was Lara hat, aber auch nicht, ob sie die Nacht überlebt!“ Lara tat es aber, kämpfte sich – obwohl sie sogar im Krankenhaus reanimiert werden musste und mehrere Organe versagten – zurück ins Leben. Folgeschäden blieben leider dennoch. Die schwere Herzrhythmusstörung konnte zwar mit Medikamenten in den Griff bekommen werden, durch ein Sauerstoffdefizit erlitt Lara aber eine frühkindliche Hirnschädigung – eine sogenannte Zerebralparese.
„Niemand konnte genau sagen, was das für Lara bedeutet. Wir haben die wildesten Diagnosen erhalten. Dass sie ein Pflegefall bleibt und dass wir froh sein können, sollte sie einmal sitzen können“, erinnern sich Melanie und Andreas mit Tränen in den Augen an die schlimme Zeit zurück.
Kostenintensive Therapie
Mittlerweile ist Lara zweieinhalb Jahre alt und macht dank einer sehr kostenintensiven Therapie in der Slowakei, die von der Krankenkasse nicht übernommen wird, tolle Fortschritte. „Wir tun alles für ihre Entwicklung. Nach der ersten Therapie im Jänner konnte sie auf einmal sitzen, nach der zweiten krabbeln und sich aufziehen. Das sind Momente, die uns ganz viel Kraft zurückgeben!“, sagt Mama Melanie.
Liebe Leser! Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Sonnenschein“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind auch steuerlich absetzbar!
Seit eineinhalb Monaten läuft Lara sogar mit einer speziellen Gehhilfe, auch die ersten Sprechversuche wie „Mama“ und „Papa“ waren für die Familie ganz besonders. „Sie ist unser Sonnenschein, sie hat schon so viele Menschen verzaubert! Sie bringt ganz viel Licht in unser Leben“, so die liebevollen Eltern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.