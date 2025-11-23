Sturm Graz gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE

14. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Sturm Graz empfängt den LASK. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Sturm hat in den vergangenen Wochen etwas gelahmt. In fünf Pflichtpartien gab es nur zwei Unentschieden, zuletzt ein 1:1 gegen Salzburg. Der Hunger nach einem „Dreier“ ist ebenso groß wie der Respekt vor dem im Aufwind befindlichen LASK. „Eine extrem schwere Partie“, erwartete etwa Abwehrspieler Arjan Malic, „speziell wenn man sieht, wie sehr sich der LASK unter dem neuen Trainer in den letzten Spielen gesteigert hat.“ Coach Jürgen Säumel bezeichnete das Duell mit den Linzern als „richtig spannende Aufgabe. Wir benötigen am Sonntag eine hervorragende Leistung in allen Phasen unseres Spiels.“
Angesichts der Linzer Formkurve ist in der Tat höchste Konzentration angesagt. In sechs Pflichtspielen unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer hat der LASK sechs Siege gefeiert, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Nach dem völligen Saisonfehlstart sind die Oberösterreicher bereits auf Platz sechs vorgerückt und haben das Ziel Meistergruppe wieder fest im Blick.
„Es wartet eine schwierige Aufgabe auf uns, ich denke, dass Sturm Graz auch heuer der Favorit auf den Meistertitel ist“, betonte Kühbauer. Gelingt seiner Truppe neuerlich ein Sieg, würde man bei einem Spiel mehr sogar mit Sturm punktemäßig gleichziehen.
Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.