Sturm Graz gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Sturm hat in den vergangenen Wochen etwas gelahmt. In fünf Pflichtpartien gab es nur zwei Unentschieden, zuletzt ein 1:1 gegen Salzburg. Der Hunger nach einem „Dreier“ ist ebenso groß wie der Respekt vor dem im Aufwind befindlichen LASK. „Eine extrem schwere Partie“, erwartete etwa Abwehrspieler Arjan Malic, „speziell wenn man sieht, wie sehr sich der LASK unter dem neuen Trainer in den letzten Spielen gesteigert hat.“ Coach Jürgen Säumel bezeichnete das Duell mit den Linzern als „richtig spannende Aufgabe. Wir benötigen am Sonntag eine hervorragende Leistung in allen Phasen unseres Spiels.“