Wegen Schulwechsel stand die Polizei vor der Tür

Bildungsdirektion erklärt Anzeigen

Die Bildungsdirektion hält dagegen und bleibt streng: „Erziehungsberechtigte müssen mit Anzeigen rechnen, wenn das Kind länger als drei Tage ungerechtfertigt fehlt – also weder Schüler noch Eltern die Schule kontaktieren.“ Die Anzeige erfolge durch die Linzer Schule direkt an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. „Im Fall der Familie Reiter haben solche Schulpflichtverletzungen vorgelegen.“ Lukas sei weder tatsächlich krank, noch für die gesamte Abwesenheit entschuldigt gewesen.