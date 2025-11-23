Vorteilswelt
Zweimal angezeigt

Wegen Schulwechsel stand die Polizei vor der Tür

Oberösterreich
23.11.2025 10:00
Für viele ist der Schulanfang ein Anlass zur Freude. Bei Lukas (6) war der Start sehr holprig. ...
Für viele ist der Schulanfang ein Anlass zur Freude. Bei Lukas (6) war der Start sehr holprig. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)

Weil der kleine Lukas (damals 6 Jahre alt) eine Integrationsklasse brauchte, zog eine junge Familie um. Da der autistische Bub in der Übergangsphase aber im Krankenstand war, gab es Anzeigen, die im Chaos untergingen. Das führte beinahe zu einer Eskalation mit den Behörden.

„Er hat sich so darauf gefreut, aber nach dem ersten Tag hat Lukas gesagt: ,Mama, das ist nicht die richtige Schule‘“, erzählt Silke Reiter (29). Denn: Trotz Zusage, es gebe im Linzer Süden eine Integrationsklasse für den autistischen Bub, war dem nicht so. Damit begann im Herbst 2024 eine Odyssee.

Überstürztes Übersiedeln
„Ich habe den Direktor damit konfrontiert, angekündigt, dass ich für Lukas eine andere Schule finden werde, und meinen Sohn krankgeschrieben“, sagt die Mutter. Gesagt, getan: Die VS Gallneukirchen empfing den Buben (6) mit offenen Armen in der dortigen Integrationsklasse. „Dafür sind wir überstürzt dorthin übersiedelt. Es war chaotisch“, so die Linzerin.

Nach vier Wochen fing der Bub in Gallneukirchen an, fühlte sich sofort wohl. Ende gut, alles gut? Keineswegs, denn in der Übergangsphase wurde die Mutter zweimal angezeigt – wegen Schulverweigerung. „Im Durcheinander sind diese Schreiben leider untergegangen“, bedauert sie.

Mama Silke (links) und Oma Karoline fühlen sich ungerecht behandelt.
Mama Silke (links) und Oma Karoline fühlen sich ungerecht behandelt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Polizei vor der Tür
Im Frühjahr 2025 dann das blaue Wunder: „Ich war nach der Geburt meines zweiten Kindes in Karenz, als plötzlich die Polizei vor der Tür stand und mich mitnehmen wollte“, so die Oberösterreicherin. Zum Glück nur ein kurzer Schreck, da die Beamten Verständnis zeigten und die Frau nicht in Ersatzhaft musste.

Der niedrige dreistellige Betrag war schnell bezahlt, doch der Ärger sitzt tief. „Uns wurde fälschlicherweise eine Integrationsklasse versprochen – und dann gibt es Anzeigen, während das Kind krankgeschrieben ist“, sagt Oma Karoline (55).

Bildungsdirektion erklärt Anzeigen
Die Bildungsdirektion hält dagegen und bleibt streng: „Erziehungsberechtigte müssen mit Anzeigen rechnen, wenn das Kind länger als drei Tage ungerechtfertigt fehlt – also weder Schüler noch Eltern die Schule kontaktieren.“ Die Anzeige erfolge durch die Linzer Schule direkt an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. „Im Fall der Familie Reiter haben solche Schulpflichtverletzungen vorgelegen.“ Lukas sei weder tatsächlich krank, noch für die gesamte Abwesenheit entschuldigt gewesen.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
