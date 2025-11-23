Integration eingefordert, aber Sprachkurse gekürzt

Immer noch hohes Niveau

Dörfel räumt gegenüber der „Krone“ Einsparungen ein: Das Förderbudget für Integration sei um 19 Prozent gekürzt worden, es sei aber nach wie vor das zweithöchste aller Bundesländer. Der Rückgang der Asylzahlen und der Umstand, dass die Zuwanderung der vergangenen Jahre in erster Linie in den Arbeitsmarkt erfolgt sei und mehr als 70 Prozent als integriert gelten, „erlauben eine Anpassung der laufenden Projekte“, sagt Dörfel.