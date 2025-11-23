Was die Menschen von der neuen Hausordnung halten

Mit 13 Geboten soll das Miteinander in unserem Bundesland verbessert werden. So plant es zumindest die Landesregierung, die den Entwurf in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert hat. Die „Krone“ hörte sich dazu um, was die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen vom neuen 1x1 halten.
Verwirrung, Kopfschütteln, Achselzucken – die neue Hausordnung für gutes Zusammenleben in Oberösterreich (die „Krone“ hat berichtet) löst in der Gesellschaft unterschiedlichste Gefühle aus. Für die meisten Leute ist es allerdings „eine gute Sache“. „Eigentlich sollte das alles selbstverständlich sein, aber vielleicht ist es nicht schlecht, dass man sich diese Punkte wieder verinnerlicht“, meint etwa Mario Winter (46). Sein Spezi Gernot Augdoppler (48) sieht es etwas anders: „Die meisten wissen nicht mehr, was sich gehört. Wenn man sich integrieren will, gehören Dinge wie Respekt oder Gleichberechtigung dazu. Im privaten wie im öffentlichen Bereich.
“
