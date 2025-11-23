Frau rast mit Kind durch Linz, rammt Polizeisperre

Im Bereich Haltestelle Scharlinz wendete sie ihr Fahrzeug und befuhr die B1 Richtung stadteinwärts abermals mit 140 km/h. Sie bog schließlich in die Rosenbauerstraße und wurde folglich in der Fichtenstraße von einem couragierten, unbeteiligten Verkehrsteilnehmer und einem Streifenwagen blockiert. Dennoch versuchte sie die Fahrt fortzusetzen, und beschädigte das Einsatzfahrzeug und einen geparkten Pkw. Die 29-Jährige wurde aufgefordert ihr Fahrzeug zu verlassen, weigerte sich jedoch und versuchte das Öffnen der Fahrzeugtüre durch die Beamten zu verhindern.