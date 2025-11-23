Vorteilswelt
Ohne Führerschein

Frau rast mit Kind durch Linz, rammt Polizeisperre

Oberösterreich
23.11.2025 15:01

Verantwortungslos! Eine 29-jährige Irakerin war Samstagabend vor einer Polizeikontrolle in Linz geflüchtet. Dabei raste die Frau mit ihrer neunjährigen Tochter im Auto wie verrückt durchs Stadtgebiet, missachtete rote Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auf der wilden Flucht beschädigte sie nicht nur ihr eigenes, sondern noch vier weitere Fahrzeuge, darunter einen Streifenwagen. Die führerscheinlose Lenkerin wurde festgenommen.

Es begann ganz harmlos: Eine Polizeistreife wollte am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der A7 in Haid bei der Anschlussstelle Wiener Straße routinemäßig ein Auto kontrollieren. Doch dessen Lenkerin, eine 29-jährige Irakerin aus Linz, missachtete die Anhaltezeichen und gab stattdessen überraschend Gas.

Sie flüchtete über die Wiener Straße in Richtung Bulgariplatz, wo sie mehrere rote Ampeln missachtete und ungebremst über die Kreuzungen raste. Geschwindigkeitsbegrenzungen schenkte sie keinerlei Beachtung und fuhr dann auch noch auf eine baulich abgetrennte Straßenbahntrasse.

Autos beschädigt
Im Bereich Wankmüllerhofstraße soll sie mit 145 km/h unterwegs gewesen sein. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw. Während sie weiter über die Kremplstraße zur B1-Wiener Straße hetzte, touchierte sie einen weiteren Wagen im Gegenverkehr. 

Die Aufforderungen der Polizei missachtete die Irakerin (Symbolbild).
Die Aufforderungen der Polizei missachtete die Irakerin (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Die Beamten mussten die 29-Jährige aufgrund ihres Widerstands aus dem Pkw zerren – vor den Augen ...
Die Beamten mussten die 29-Jährige aufgrund ihres Widerstands aus dem Pkw zerren – vor den Augen der Tochter (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Im Bereich Haltestelle Scharlinz wendete sie ihr Fahrzeug und befuhr die B1 Richtung stadteinwärts abermals mit 140 km/h. Sie bog schließlich in die Rosenbauerstraße und wurde folglich in der Fichtenstraße von einem couragierten, unbeteiligten Verkehrsteilnehmer und einem Streifenwagen blockiert. Dennoch versuchte sie die Fahrt fortzusetzen, und beschädigte das Einsatzfahrzeug und einen geparkten Pkw. Die 29-Jährige wurde aufgefordert ihr Fahrzeug zu verlassen, weigerte sich jedoch und versuchte das Öffnen der Fahrzeugtüre durch die Beamten zu verhindern. 

Widerstand gegen die Staatsgewalt
Sie musste unter Anwendung von Körperkraft aus ihrem beschädigten Mercedes gezogen werden. Aufgrund ihres immensen Widerstandes konnte sie aber erst mit Unterstützung einer SIG-Streife überwältigt und festgenommen werden. Bei ihrer heftigen Gegenwehr erlitt ein Beamter an der Hand eine Verletzung.

Das neunjährige Kind wurde anschließend dem Vater übergeben, die Jugendwohlfahrt wird informiert.

Lesen Sie auch:
Trotz Blaulicht trat der Lenker nicht auf die Bremse. 
Kollision mit Brücke
Benebelter Raser lieferte sich Verfolgungsjagd
17.11.2025
Verfolgung in Tirol
Alkolenker flüchtet über Skipiste – Schussabgabe!
14.11.2025

Warum die 29-Jährige geflüchtet war? Sie besaß keinen gültigen Führerschein. Die Irakerin wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wo sie über Nacht einsitzen musste. Erst nach einer Einvernahme am Sonntag durfte sie wieder zurück zu ihrer Familie. Die Frau erwarten nun zahlreiche Anzeigen und Strafen.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Oberösterreich

Wolfgangsse Advend
Ein wunderbarer Wintertraum für alle Sinne
Bundesliga im Ticker
LIVE: Kühbauers LASK trifft schon wieder bei Sturm
Gastro-Influencer
„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!
Ohne Führerschein
Frau rast mit Kind durch Linz, rammt Polizeisperre
Wichtiger Markt
Wie heimische Betriebe in Indien Fuß fassen wollen
