Werden die OP-Wartezeiten in OÖ noch länger?

Abgesagte Operationen und bis zu 104 Wochen Wartezeiten auf planbare Eingriffe beunruhigen derzeit viele Oberösterreicher. Und es scheint nicht besser zu werden: Das Kepler Universitätsklinikum (KUK) und das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr müssen ihre OP-Kapazitäten reduzieren. Droht das auch in anderen Spitälern? Die „Krone“ hat nachgefragt.