Ein wunderbarer Wintertraum für alle Sinne

Friedenslicht, Kutschenfahrten, Kripperl und Handwerk, das alles und noch viel mehr bietet auch heuer wieder der traditionelle Wolfgangseer Advent: In St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl kann man Romantik pur und Herzenswärme tanken!
Der Duft von Lebkuchen und Tannen, romantische Marktstände, flackernde Feuer, gebrannte Mandeln und verschneite Berggipfel unter einem Sternenhimmel: Der Wolfgangseer Advent ist ein Erlebnis für alle Sinne.
Natürlich steht das leibliche Wohl ganz oben: Es gibt regionale Schmankerl, besten Punsch und Glühwein. Wer Geschenke von Herzen sucht, wird ganz sicher fündig. Mit viel Kunsthandwerk setzt man auf von Hand gefertigte Unikate. Mit dem Schiff kann man zwischen den Orten St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl pendeln. Überall gibt es eigene Attraktionen.
16 Meter hohe Laterne
In St. Wolfgang entdeckt man lebendiges Brauchtum, auch die legendäre 16 Meter hohe Friedenslichtlaterne am See ist zurück. In St. Gilgen begeistert der barocke Advent mit Brauchtumsständen am Kirchenplatz und gemalten Figuren als Deko. In Strobl durchstreift man ein Krippendorf.
Was Besucher nicht auslassen sollten: eine Fahrt mit der Schafbergbahn, die sich in einen leuchtenden Adventzug verwandelt.
Wolfgangseer Advent bis 21. 12. Infos: wolfgangseer-advent.at
