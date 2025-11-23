Vorteilswelt
Day Spa mit Frühstück

Ein Genusspaket im Hotel Im Weissen Rössl für Sie

Gewinnspiele
23.11.2025 05:00
Das beheizte Seebad ist ein besonderes Highlight.
Das beheizte Seebad ist ein besonderes Highlight.(Bild: Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee_Alexandra Erhart)

 Im Zuge des Wolfgangseer Advents verlost die „Krone“ ein Spa-Erlebnis der Sonderklasse, mit dem man noch länger etwas vom Adventzauber hat: Zu gewinnen gibt’s einen Day-Spa-Besuch für zwei Personen inklusive ausgiebigem Frühstück im Hotel Im Weissen Rössl. Gleich hier mitspielen.

Was für ein überwältigender Blick über den Wolfgangsee! Und mit genau diesem startet das Gewinner-Pärchen in den Tag. Im Panorama-Restaurant des Hotels Im Weissen Rössl am Wolfgangsee duftet der Kaffee und schmeckt die Auswahl vom umfangreichen Frühstücks-Buffet, während der Blick über den glitzernden See streift. Klingt schon jetzt romantisch? Dabei fängt danach die richtige Genuss-Romantik erst so richtig an.

Das Rössl-Team beschert ein Frühstückserlebnis.
Das Rössl-Team beschert ein Frühstückserlebnis.(Bild: Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee_Alexandra Erhart)
Viel Auswahl an regionalen Köstlichkeiten.
Viel Auswahl an regionalen Köstlichkeiten.(Bild: Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee_Alexandra Erhart)

Volles Spa-Programm samt beheiztem Seebad!
Nach dem Frühstück geht’s Richtung Spa-Bereich mit warmen Wasserwelten, Sauna – natürlich mit Seeblick, Dampfbädern und allem, was das Genießer-Herz begehrt. An diesem Tag sind auch die Badetasche mit Bademantel und -tuch, sowie Tee und Wasser im Spa am See inkludiert. Ein Highlight sind auch die Außenbecken, die förmlich am Wasser schweben, mit Stegen verbunden und auch noch beheizt sind.

Gewinnen Sie ein Day-Spa-Erlebnis für zwei Personen,
Gewinnen Sie ein Day-Spa-Erlebnis für zwei Personen,(Bild: Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee_Alexandra Erhart)

Wolfgangseer Advent macht Gusto aufs Wiederkommen
Wer sich schon jetzt auf sein Day-Spa-Erlebnis (einlösbar von Februar bis April 2026) einstimmen möchte, der besucht am besten ab sofort den Wolfgangseer Advent. Die Orte St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl verwandeln sich in glitzernde und romantisch gestaltete Märkte mit viel Handwerkskunst, regionalen Schmankerln und viel Liebe zum vorweihnachtlichen Detail. Alle Infos, Öffnungszeiten und Programm unter: www.wolfgangseer-advent.at.

Besuchen Sie uns von 28.-30.11. in St. Wolfgang.
Besuchen Sie uns von 28.-30.11. in St. Wolfgang.(Bild: Markus Wenzel)

Und wer das Day-Spa-Paket im Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee gewinnen möchte, der füllt unten einfach seine Daten aus (Teilnahme bis 5.12. um 8 Uhr) oder spielt von 28. bis 30. November in der „Krone“-Hütte am Adventmarkt in St. Wolfgang mit. Viel Glück!

Porträt von krone.at
krone.at
