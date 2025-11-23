Ein Genusspaket im Hotel Im Weissen Rössl für Sie

Was für ein überwältigender Blick über den Wolfgangsee! Und mit genau diesem startet das Gewinner-Pärchen in den Tag. Im Panorama-Restaurant des Hotels Im Weissen Rössl am Wolfgangsee duftet der Kaffee und schmeckt die Auswahl vom umfangreichen Frühstücks-Buffet, während der Blick über den glitzernden See streift. Klingt schon jetzt romantisch? Dabei fängt danach die richtige Genuss-Romantik erst so richtig an.