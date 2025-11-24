Ämter ohne Funktion: Leser fordern Konsequenzen

Dass Politik, wenn man sie ernst nimmt, auch viel Arbeit bedeutet, bestreiten unsere Leser dabei nicht – ebenso wenig wie die Notwendigkeit von klaren Stellvertreterregelungen. Die könnten aber auch, ohne eigenes Amt, nach tatsächlich erbrachter Arbeit bezahlt werden, schreibt Christine Z. als eine von vielen. Auch Heinz L. sieht die Bezahlung von „intensiver Arbeit“ allemal als gerechtfertigt an, verlangt von der „Krone“ aber im Hinblick auf alle anderen: „Dranbleiben!“ Wird gemacht.