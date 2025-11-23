Diese Phantom-Stadträtin kostet uns 158.000 Euro

11.328 Euro Gehalt pro Monat, kein Ressort, keinen Geschäftsbereich und seit September auch noch „verschwunden“. Lesen Sie hier, um welche Politikerin es sich handelt.
Wiens Kassen sind leer, im Geldspeicher der Stadt hallt es wie in er Sixtinische Kapelle – das Echo der Pleite hat jeder Wiener im Ohr. Die Öffis werden teuer, die U5 überhaupt gleich um vier Jahre verschoben. Gebühren steigen, der erhöhte Wohnbauförderungsbeitrag lässt alle Gehälter schrumpfen, gespart wird im Sozialbereich.
