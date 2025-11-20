Top-Gehalt: Wissen Sie, wer diese Politiker sind?

Nein, Sie wissen nicht, wer diese Politiker sind? Bedauerlich, denn Sie als Steuerzahler überweisen jedem von ihnen 5600 Euro Gehalt pro Monat. Und das ist nur die halbe Wahrheit.
Österreich ist ein Eldorado hoch bezahlter Politiker, die es sich im Föderalismus und historisch breit gewachsenen Strukturen bequem gemacht haben. Nur um sich einen Überblick zu verschaffen: Unser Land hat eine Größe von 83.871 km². Auf dieser Fläche leben 9,2 Millionen Menschen. Wir haben: Eine Bundesregierung, neun Landesregierungen – und dem nicht genug: Wien besteht aus 23 Bezirken mit eigenen Vorstehern und die haben jeweils einen Stellvertreter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.