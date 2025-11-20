Top-Gehalt: Wissen Sie, wer diese Politiker sind?

Österreich ist ein Eldorado hoch bezahlter Politiker, die es sich im Föderalismus und historisch breit gewachsenen Strukturen bequem gemacht haben. Nur um sich einen Überblick zu verschaffen: Unser Land hat eine Größe von 83.871 km². Auf dieser Fläche leben 9,2 Millionen Menschen. Wir haben: Eine Bundesregierung, neun Landesregierungen – und dem nicht genug: Wien besteht aus 23 Bezirken mit eigenen Vorstehern und die haben jeweils einen Stellvertreter.