Die Nestroys 2025: Bühnenstars im Preisregen

Ein Nestroy war schon seit längerem beschlossen und bekannt: Die Lebenswerk-Trophäe ging an den 88-jährigen, jung gebliebenen Burgschauspieler Martin Schwab, der sich bei seiner Frau Inga, mit der er seit 65 Jahren verheiratet ist „für ihr Lebenswerk an mir bedankte“. Und das Publikum dankte es mit langen Standing Ovations.