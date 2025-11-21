„Sofort abschaffen, Bezüge streichen, Schweinerei“

Eigene Leute ausgerückt

Kaum jemand wurde von unserer breiten Leserschaft erkannt, nur Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christoph Zich (Leopoldstadt) erfreut sich auffälliger Beliebtheit. Viele werfen uns in seitenlangen Mails vor, ihm gegenüber unfair berichtet zu haben: „Ich kenne Zich und ich weiß auch, dass er arbeitet. Er ist sehr engagiert. Daher finde ich diesen Artikel reißerisch“, ist zu lesen. Oder: „Wir kennen und schätzen ihn sehr als einen überaus engagierten, couragierten und vor allem kompetenten Politiker. Trotz seines Berufes ist er 24/7 im und für den Bezirk unterwegs.“ Eine andere: „Ich kenne Christoph Zich. Er ist oft im Grätzel und man trifft ihn sehr oft bei Veranstaltungen.“