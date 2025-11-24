Auch ohne Pöltl reichte es für die Pizzaschnitte!

18 Dollar für Hotdog

Jakob Pöltl durfte sich beim einzigen kanadischen Team der Milliardenliga eine Auszeit gönnen und den Rücken schonen – seine Teamkollegen machten den Fans dennoch früh Hoffnung auf einen Kantersieg und eine Gratis-Pizzaschnitte. Die versprach ein Sponsor bei über 100 erzielten Punkten des Heimteams – nicht Nichts, wenn man wie die „Krone“ in der Scotiabank Arena für einen Chillidog, der nur knapp eine Handbreite lang war, 18 kanadische Dollar ablegt.