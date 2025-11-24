Auch ohne Pöltl reichte es für die Pizzaschnitte!

Das war härter als erwartet! Erst im Finish setzten sich die Toronto Raptors in der US-Basketball-Liga NBA gegen Nachzügler Brooklyn 119:109 durch. Die Fans durften nach dem siebenten Erfolg in Serie doppelt jubeln.
Am Nachmittag jubelten Tausende den unzähligen Trucks und Figuren bei der großen Santa-Claus-Parade in Toronto zu – wobei die Stimme des Weihnachtsmannes über den Lautsprecher überraschend stark jener von US-Präsident Trump ähnelte. Am Abend strömten dann fast 20.000 zu den Raptors – die in der NBA derzeit das Team der Stunde sind, mit dem 119:109 gegen Brooklyn den siebenten Sieg in Serie feierten.
18 Dollar für Hotdog
Jakob Pöltl durfte sich beim einzigen kanadischen Team der Milliardenliga eine Auszeit gönnen und den Rücken schonen – seine Teamkollegen machten den Fans dennoch früh Hoffnung auf einen Kantersieg und eine Gratis-Pizzaschnitte. Die versprach ein Sponsor bei über 100 erzielten Punkten des Heimteams – nicht Nichts, wenn man wie die „Krone“ in der Scotiabank Arena für einen Chillidog, der nur knapp eine Handbreite lang war, 18 kanadische Dollar ablegt.
Routinier verzückt Fans
Nach drei Minuten stand es 12:0, musste Tabellennachzügler Brooklyn bereits die erste Auszeit nehmen. Alles auf Pizza-Kurs. Doch Raptors-Coach Rajakovic wechselte früh durch, die Offensive erlahmte. Zum Glück nur kurzzeitig (14:14), zur Halbzeit hieß es 65:58 für Toronto. Wo Brandon Ingram, der bereits letzte Saison verletzt verpflichtet worden war, voll eingeschlagen hat.
Der Routinier kann aus jeder Situationen Punkte machen, brachte Glamour-Faktor und Spektakel zu den Raptors. Die Anhänger lieben den 28-Jährigen, dessen Trikot der Topseller im Fanshop ist – gegen Brooklyn durfte er auch seinen 10.000 Punkt in der NBA bejubeln.
Youngster verletzt
Trotzdem tat sich der Favorit bis zum Schluss schwer, verlor zudem RJ Barett mit einer Knieverletzung. Der 100er wurde sieben Minuten vor Schluss geknackt, nach einem zwischenzeitlichen 104:104 hieß es am Ende 119:109 für Toronto.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.