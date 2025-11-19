Diese Gefahr geht von Putz- und Spritzmitteln aus

Selbst Tage nach den mysteriösen Todesfällen in einem türkischen Hotel ist die Suche nach der Todesursache noch nicht abgeschlossen. Ermittler vermuten ein giftiges Spritzmittel gegen Bettwanzen. Krone+ hat sich mit einem Lungenfacharzt über die Gefahren von Putzmitteln und anderen chemischen Cocktails unterhalten.
Eine Frau und zwei Kinder fanden rasch den Tod, der Ehegatte kämpfte noch verbissen im Spital um sein Leben. Schließlich konnten die Ärzte aber auch ihn nicht mehr retten. Die vierköpfige Familie wollte einen entspannten Türkei-Urlaub verbringen, kehrt aber nun nicht mehr lebend in ihre Heimat zurück. Was zum Tod der deutschen Familie führte? Die Ermittler haben einen Verdacht: Aluminiumphosphid!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.