Diese Gefahr geht von Putz- und Spritzmitteln aus

Eine Frau und zwei Kinder fanden rasch den Tod, der Ehegatte kämpfte noch verbissen im Spital um sein Leben. Schließlich konnten die Ärzte aber auch ihn nicht mehr retten. Die vierköpfige Familie wollte einen entspannten Türkei-Urlaub verbringen, kehrt aber nun nicht mehr lebend in ihre Heimat zurück. Was zum Tod der deutschen Familie führte? Die Ermittler haben einen Verdacht: Aluminiumphosphid!