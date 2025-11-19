Vorteilswelt
Aufstieg vor Augen:

LIVE ab 19.25 Uhr: Austria trifft auf Anderlecht

Fußball International
19.11.2025 06:30
In Anderlecht durften die Frauen der Wiener Austria über einen Sieg jubeln – jetzt will man in ...
In Anderlecht durften die Frauen der Wiener Austria über einen Sieg jubeln – jetzt will man in Wien den Aufstieg fixieren.(Bild: UEFA)

Mit dem Aufstieg vor Augen gehen Austrias Frauen heute (19.30 Uhr) im UEFA Women‘s Europa Cup Achtelfinale gegen RSC Anderlecht ins Spiel. Nach dem 1:0-Auswärtssieg stehen die Chancen auf das Viertelfinale sehr gut. Auf krone.tv gibt es das Spiel der Veilchen ab 19.25 Uhr natürlich live und exklusiv aus dem Horr-Stadion.

0 Kommentare
Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
Folgen Sie uns auf