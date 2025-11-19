LIVE ab 19.25 Uhr: Austria trifft auf Anderlecht

Mit dem Aufstieg vor Augen gehen Austrias Frauen heute (19.30 Uhr) im UEFA Women‘s Europa Cup Achtelfinale gegen RSC Anderlecht ins Spiel. Nach dem 1:0-Auswärtssieg stehen die Chancen auf das Viertelfinale sehr gut. Auf krone.tv gibt es das Spiel der Veilchen ab 19.25 Uhr natürlich live und exklusiv aus dem Horr-Stadion.