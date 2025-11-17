ÖH und AIDS-Hilfen bieten kostenlose STI-Tests an

„Kein Mensch sollte zwischen seiner Gesundheit und seinem Kontostand wählen müssen. Doch für viele Studierende ist genau das die Realität. Sexuelle Gesundheit ist kein Randthema, sondern betrifft uns alle“, sagte Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitzteam. Die ÖH habe auch die Einführung der kostenlosen HPV-Impfung bis 30 Jahre sowie deren Verlängerung erkämpft. Zudem würden Studierende kostenlose psychotherapeutische Beratung bekommen. „Am Ziel sind wir damit aber noch lange nicht“, sagte Viktoria Kudrna aus dem Vorsitzteam. Laut der Studierendenvertretung muss die Politik Verantwortung für mehr sexuelle Gesundheitsvorsorge übernehmen.