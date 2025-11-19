Muss Großer Preis von Las Vegas abgesagt werden?

Land unter in Las Vegas! Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen sind Teile der Stadt überflutet – und das wenige Tage vor dem Grand Prix ...
Noch sind FIA und Veranstalter zuversichtlich, dass das Nachtrennen wie geplant stattfinden kann, doch die Wetterprognosen zeichnen ein düsteres Bild. Denn auch für die Trainings in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (1.30 Uhr und 5 Uhr MEZ) werden Schauer erwartet.
Das Problem: Derartige Regenfälle sind extrem ungewöhnlich, für Las Vegas und die Straßen deshalb auch nicht dafür ausgelegt – so auch nicht der 6,2 Kilometer lange Stadtkurs der Formel 1, welcher aber immerhin nicht ganz so stark überflutet war. Auch die letzte Absage eines F1-Rennens 2023 in Imola resultierte nach Überschwemmungen in der Region.
Fest steht: Für Weltmeister Max Verstappen wäre eine Absage das Ende aller Träume von der Titelverteidigung ...
