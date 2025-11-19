Muss Großer Preis von Las Vegas abgesagt werden?

Das Problem: Derartige Regenfälle sind extrem ungewöhnlich, für Las Vegas und die Straßen deshalb auch nicht dafür ausgelegt – so auch nicht der 6,2 Kilometer lange Stadtkurs der Formel 1, welcher aber immerhin nicht ganz so stark überflutet war. Auch die letzte Absage eines F1-Rennens 2023 in Imola resultierte nach Überschwemmungen in der Region.