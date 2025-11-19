Vogelgrippe: Schotten dicht in den Geflügelställen

Der erste Fall des „aviären Influenzavirus“ bei gehaltenen Vögeln wurde am Montag in Tadten festgestellt. Wir haben nachgefragt, welche Vorkehrungen die Hühnerhalter treffen, um ihre Tiere zu schützen. Wie viele Betriebe beprobt werden und wann bei keinem neu auftretenden Fall Entwarnung gegeben werden kann.