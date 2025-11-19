Geheimplan für eigene Intensivbetten-Koordinatoren

So lief das Länder-Treffen

„Die notwendigen Ressourcen sind vorhanden. Der Schwerpunkt muss jedoch stärker auf die Abläufe gelegt werden, die gezielt verbessert und effizienter gestaltet werden sollen. Es besteht Bedarf, die Prozesse zu optimieren, die Koordinierung zu stärken und die Zuständigkeiten noch klarer zu definieren. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit betont, die bestehenden Prozesse durch digitale Anwendungen zu unterstützen, um die Effizienz der Abläufe zu erhöhen und die Versorgung zeitkritischer Krankheitsbilder nachhaltig zu verbessern – beispielsweise in der Bildgebung“, heißt es dazu aus dem Ministerium.