Messerattacken in Wien: 2 Teenager in Lebensgefahr

Opfer vermutlich aus Syrien

Es handelte sich um einen 15-Jährigen mit Stichverletzungen im Rücken- und Gesäßbereich sowie um einen 18-Jährigen, der eine Stichverletzung im Brustbereich erlitt. Nach „Krone“-Infos stammen die beiden Opfer aus Syrien. Die beiden Jugendlichen wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.