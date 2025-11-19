Vorteilswelt
Sieben Festnahmen

Messerattacken in Wien: 2 Teenager in Lebensgefahr

Wien
19.11.2025 20:48
Bereits im August kam es im Bereich des Wasserparks in Wien-.Floridsdorf zu einer ...
Bereits im August kam es im Bereich des Wasserparks in Wien-.Floridsdorf zu einer Messersteicherei. (Archivbild)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Am Mittwochnachmittag ist es in Wien-Floridsdorf offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Banden gekommen. Zwei Jugendliche wurden mit Messerstichen schwer verletzt. Laut Polizei gab es bisher sieben Festnahmen, die beiden Opfer schweben in Lebensgefahr. Die Fahndung nach weiteren Angreifern läuft.

0 Kommentare

Mehrere Passanten verständigten am Nachmittag den Notruf, nachdem sie im Bereich des Wasserparks im Wiener Bezirk Floridsdorf mehrere bewaffnete Jugendliche wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten zwei verletzte Personen aufgefunden werden.

Opfer vermutlich aus Syrien
Es handelte sich um einen 15-Jährigen mit Stichverletzungen im Rücken- und Gesäßbereich sowie um einen 18-Jährigen, der eine Stichverletzung im Brustbereich erlitt. Nach „Krone“-Infos stammen die beiden Opfer aus Syrien. Die beiden Jugendlichen wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Küchenmesser sichergestellt
Zwischenzeitlich lief die Fahndung nach den bis dato unbekannten Angreifern auf Hochtouren. Im Verlauf der Suchmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte ein Küchenmesser sicherstellen. Zudem wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Lesen Sie auch:
Wegen Mordversuchs hat sich am Donnerstag ein 19-jähriger Mann vor einem Geschworenengericht ...
Opfer überlebte knapp
Messerstiche in Wasserpark: Sechs Jahre Haft
13.11.2025
Streit um Mobiltelefon
Nach Großeinsatz: Messerstecher in Wien gefasst
09.08.2025

Zeugen hatten zudem ein Kennzeichen eines mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs notiert. Im Zuge der Fahndung konnte neben mehreren Anhaltungen und Personenkontrollen auch das besagte Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kam es zu insgesamt sieben Festnahmen.

Das Landeskriminalamt Außenstelle Nord führt die weiteren Ermittlungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Fahndung nach weiteren mutmaßlich an der Tat beteiligten Personen wird fortgesetzt.

