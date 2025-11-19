Rot-Kreuz-Präsidium in Salzburg wittert „Intrige“

Weiter kein Ende im Machtkampf bei Salzburgs größter und wichtigster Rettungsorganisation! Die Führungsspitze des Roten Kreuzes versucht die Wogen zu glätten – doch die Kritik will einfach nicht abreißen ...
Bislang gab man sich recht wortkarg. Ausführliche Stellungnahmen lehnte das Präsidium des Roten Kreuzes ab – doch der seit Tagen offen ausgetragene Machtkampf in Salzburgs wichtigster Rettungsorganisation macht es unumgänglich. Präsident Werner Aufmesser und seine Mitstreiter Ulrike Michl und Bert Neuhofer luden die „Krone“ zum Gespräch. Rund um die Entlassung von Landesrettungskommandant Stefan Herbst wolle man „einiges klarstellen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.