Rot-Kreuz-Präsidium in Salzburg wittert „Intrige“

Bislang gab man sich recht wortkarg. Ausführliche Stellungnahmen lehnte das Präsidium des Roten Kreuzes ab – doch der seit Tagen offen ausgetragene Machtkampf in Salzburgs wichtigster Rettungsorganisation macht es unumgänglich. Präsident Werner Aufmesser und seine Mitstreiter Ulrike Michl und Bert Neuhofer luden die „Krone“ zum Gespräch. Rund um die Entlassung von Landesrettungskommandant Stefan Herbst wolle man „einiges klarstellen.“