Zweite Chance für Toptalent von Red Bull Salzburg

Auch bei den kurzen Spielchen wusste der 38-Jährige, der zum Betreuerstab von Cheftrainer Thomas Letsch gehört, zu beeindrucken. Das galt auch für einen, der im November 2024 sein 63. und bislang letztes Pflichtspiel für die Bullen absolvierte: Karim Konate! Der Ivorer, der sich damals beim 0:5 in Leverkusen einen Kreuzbandriss zuzog, konnte das Training durchziehen und knipste in einem Testspiel mehrfach. Nach einem sehenswerten Lupfer-Tor waren auch seine Kollegen hellauf begeistert.