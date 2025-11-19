Zweite Chance für Toptalent von Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg-Legende Zlatko Junuzovic glänzte im Training des Bundesliga-Tabellenführers ebenso wie Karim Konate, der nach fast einjähriger Verletzungspause kurz vor dem Comeback steht. Ein Jungspund ist indes wieder dauerhaft beim Training in Taxham dabei.
„Boah, der ist technisch immer noch super“, staunten die Trainingskiebitze bei der gestrigen Einheit von Vizemeister Salzburg in Taxham. Gemeint war Zlatko Junuzovic, der sein Können nicht nur aufblitzen ließ, sondern in jeder Spielform mit Ball demonstrierte.
Auch bei den kurzen Spielchen wusste der 38-Jährige, der zum Betreuerstab von Cheftrainer Thomas Letsch gehört, zu beeindrucken. Das galt auch für einen, der im November 2024 sein 63. und bislang letztes Pflichtspiel für die Bullen absolvierte: Karim Konate! Der Ivorer, der sich damals beim 0:5 in Leverkusen einen Kreuzbandriss zuzog, konnte das Training durchziehen und knipste in einem Testspiel mehrfach. Nach einem sehenswerten Lupfer-Tor waren auch seine Kollegen hellauf begeistert.
Lukic zurück in Taxham
Angesichts der Fortschritte, die der 21-Jährige macht, scheint es nicht ausgeschlossen, dass er noch in diesem Jahr Einsatzzeiten bekommt. Salzburg wird das Risiko allerdings ganz genau abwägen, denn ein fitter Konate kann im Frühjahr Titel wert sein.
Mit von der Partie war auch Oliver Lukic. Der 19-Jährige, der im Vorjahr Teil des Profikaders war, wegen Disziplinproblemen aber wieder zurück zu Liefering musste, bekommt eine zweite Chance. In den vergangenen Wochen wusste der Austro-Kroate zu überzeugen, daher wird er ab sofort wieder fest in Taxham trainieren. Der Hochveranlagte will seine zweite Chance nutzen.
