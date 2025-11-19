„Signale“ für Ende des Ukraine-Krieges

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs in der Türkei eingetroffen. Ukrainischen Angaben zufolge soll auch US-Sondergesandter Steve Witkoff an den jüngsten Bemühungen beteiligt sein. Laut einem Insider wurden auch eine Reihe von US-Vorschlägen zur Beendigung des Krieges „signalisiert“.
Washington habe diese mit Russland besprochen, sagte der ranghohe ukrainische Regierungsvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Selenskyj will mit seinem Besuch in der Türkei nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, dass die USA sich wieder stärker bei der Suche nach einer Friedenslösung engagieren. „Alle geplanten Treffen finden planmäßig und in einer sachlichen Atmosphäre statt“, betonte Präsidialamtschef Andrij Jermak mit Blick auf die USA. Selenskyj will demnach auf jeden Fall den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Russische Vertreter nehmen nicht an den Gesprächen teil.
Der Nachrichtenseite „Axios“ zufolge arbeiten die USA allerdings unter Einbeziehung Russlands an einem neuen Friedensplan, der 28 Punkte enthalten soll – darunter Sicherheitsgarantien und die künftige Beziehung der USA zu Russland.
US-Pläne mit Kiew akkordiert?
Witkoff habe den Plan bereits mit dem ukrainischen Sicherheitsberater Rustem Umerow Anfang der Woche in Miami erörtert, hieß es laut „Axios“ von ukrainischer Seite. Ein US-Insider habe gesagt, dass die US-Regierung auch bereits europäische Partner informiert habe. Vom US-Präsidialamt gibt es dazu aber noch keine offizielle Bestätigung.
Für den Kreml „keine Neuigkeiten“
Der Kreml spielte den „Axios“-Bericht herunter. Es gebe dahingehend bisher keine Neuigkeiten, die man mitteilen könne, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Abgesehen von dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin im August in Alaska habe es in dieser Frage keine neuen Entwicklungen gegeben. Putin hatte seine Kernbedingungen für einen Frieden im Juni 2024 dargelegt. Er forderte damals, dass Kiew seine Pläne für einen Beitritt zur NATO aufgibt.
Zudem müssten die ukrainischen Truppen vollständig aus den vier ukrainischen Provinzen abgezogen werden, die Moskau nach Scheinreferenden völkerrechtswidrig zu Teilen seines Staatsgebiets erklärt hatte. Dabei handelt es sich um Donezk und Luhansk in der Ostukraine sowie um Cherson und Saporischschja im Süden des Landes.
