Das Geheimnis um den roten Hut von Arnautovic

„Wir werden direkt nach Auslosung buchen“

Die Red Hot Austrian Fans werden mit einer großen Abordnung zur WM reisen. Wolfmayr erzählt: „Wir werden direkt nach der Auslosung einen Stützpunkt in dem Land, in dem Österreich spielen wird, buchen und von dort unsere Reisen machen.“ Was wäre ihnen am liebsten: „Eigentlich die USA. Aber das Stadion im mexikanischen Monterrey schaut auch toll aus, da wären wir auch nicht abgeneigt.“