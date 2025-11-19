Schlaflos? So holen Sie sich die Nacht zurück!

Wirksame Therapie, frei von Nebenwirkungen

Bewährt hat sich die kognitive Verhaltenstherapie. Dabei wird die Zeit im Bett bewusst verkürzt, damit sich der Schlafdruck erhöht und das Einschlafen leichter fällt. Außerdem wichtig sind feste Aufstehzeiten, Entspannungstechniken und Stimulus-Kontrolle, bei der das Gehirn darauf trainiert wird, das Bett wieder ausschließlich mit Schlaf zu verbinden. „Diese Therapie ist sehr wirksam, frei von Nebenwirkungen und sollte viel häufiger eingesetzt werden“, sagt Dr. Ecker. „Leider greifen viele Betroffene und auch Ärzte zu schnell zu Medikamenten.“ Diese haben ihren Platz, aber nur kurzfristig.