Saftige Gagen-Erhöhungen in Hunderten Fachgruppen

In den Sitzungen zwischen April und Oktober fielen viele Beschlüsse in den Gremien zur Erhöhung, oftmals nicht einstimmig, sondern nur mit der Hälfte der Stimmen. „Die schwarze Mehrheit denkt nur an sich – von Vorbildwirkung keine Spur. Es ist dringend an der Zeit, diese unanständigen Erhöhungen zurückzunehmen, und zwar bei allen Funktionären“, fordert der Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ, Udo Guggenbichler. „Denn fast im gleichen Atemzug sind für viele Unternehmen dann die Zwangsumlagen gestiegen“, so der Politiker, der auch für ein Ende der verpflichtenden Mitgliedschaft plädiert. Je nach Fachgruppe können die Entschädigungen übrigens variieren, nicht jede Fachgruppe hat das Schema bereits übernommen. Ein Beispiel einer anderen Wiener Fachgruppe zeigte zum Beispiel, dass sich dort der Obmann „nur“ 15 statt 20 Prozent des Maximums genehmigte.