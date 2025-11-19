Beim Strompreis droht neuer „Österreich-Aufschlag“

Wie berichtet, ist der Entwurf des Gesetzes nun in politischen Verhandlungen, da es im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht. Die ist allerdings derzeit unwahrscheinlich, denn die Kritik wird immer massiver – auch aus der E-Wirtschaft: „Besser kein Gesetz als dieses“, warnt etwa Martina Prechtl-Grundnig, Vertreterin der privaten Erzeuger von erneuerbarer Energie. Die Einwände der Branche seien kaum aufgegriffen worden. In der Form ist die geplante Regelung „eine Mogelpackung, so werde es keinen günstigeren Strom für Haushalte und Betriebe geben können“.