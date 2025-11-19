Ex-Vizeweltmeister muss seine Handbremse lösen

Frustrierender Saisonstart für ÖSV-Techniker Adrian Pertl! Beim Slalom in Levi (Fin) vorigen Sonntag verpasste er den zweiten Durchgang um 13 Hundertstel: „Ohne gravierenden Fehler – das ist schlimmer als ein Ausfall.“ Der Vizeweltmeister von 2021 hat am Samstag beim Heimweltcup in Gurgl die nächste Chance.
Bitter! Nur 13 Hundertstel fehlten dem Kärntner Adrian Pertl beim Slalom-Auftakt in Levi mit Platz 32 auf den zweiten Durchgang. „Für den Kopf ist das noch schlimmer, als wenn ich ausgefallen wäre. Die Fahrt war ohne grobe Fehler und trotzdem hat es nicht gereicht“, ärgert sich der Reichenauer, der natürlich mit sich selbst hadert.
