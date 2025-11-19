Ex-Vizeweltmeister muss seine Handbremse lösen

Bitter! Nur 13 Hundertstel fehlten dem Kärntner Adrian Pertl beim Slalom-Auftakt in Levi mit Platz 32 auf den zweiten Durchgang. „Für den Kopf ist das noch schlimmer, als wenn ich ausgefallen wäre. Die Fahrt war ohne grobe Fehler und trotzdem hat es nicht gereicht“, ärgert sich der Reichenauer, der natürlich mit sich selbst hadert.