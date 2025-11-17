Vater von deutscher Familie in Istanbul gestorben

Wie berichtet, waren der Vater, die Mutter und zwei Kinder (ein sechsjähriger Sohn und eine dreijährige Tochter) vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Am Dienstag um die Mittagszeit unternahm die Familie einen Ausflug und nahm dort verschiedene Streetfood-Gerichte zu sich. Am Mittwoch wurden alle vier wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert. Zwischenzeitlich wurde die Familie entlassen, aber später erneut in Krankenhäuser gebracht. Zuerst starben beide Kinder, einige Stunden später die Mutter.