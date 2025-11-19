St. Pölten schrieb erstmals in Champions League an

Die Gäste nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit. Ein Schuss von Leila Peneau landete am Arm von Valerengas Michaela Kovacs, die polnische Schiedsrichterin Michalina Diakow entschied nach Studium der Videobilder auf Elfmeter und Kapitänin Klein verwandelte sicher (56.). In der Folge verteidigte St. Pölten clever, hatte aber auch das nötige Glück: In der 95. Minute schoss Valerenga-Spielerin Arna Eiriksdottir aus drei Metern über das Tor.