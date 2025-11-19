Neo-Coach Lacroix sprach erstmals zu seinen 99ers

Erstmals in der Kabine

Zunächst hielt er noch eine erste Ansprache in der Kabine. Gemeinsam mit Pinter beobachtete er dann die Trainingseinheit von den Tribünen. Denn das Eis darf Lacroix erst ab dem Zeitpunkt betreten, ab dem seine Arbeitspapiere Gültigkeit erlangen – und das könnte erst Anfang der nächsten Woche sein. Österreichische Arbeitsgesetze machen auch vor dem Profisport keinen Halt.