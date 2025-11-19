Neo-Coach Lacroix sprach erstmals zu seinen 99ers

Der neue Trainer der 99ers hat seine Zelte in Graz aufgeschlagen. Am Mittwochvormittag hielt er seine erste Kabinenansprache und schaute seinen Cracks danach im Training auf die Kufen. Aufs Eis darf er vorerst noch nicht, der „Krone“ stand er aber schon Rede und Antwort.
Das Etikett stand am Kragen noch aus seiner frischen „99ers-Wäsch“, als Dan Lacroix im Kabinengang der Merkur Eisarena am Mittwochvormittag die Anwesenden per Handschlag begrüßte. „Daran sieht man, dass er eben erst gelandet ist“, scherzte Sportdirektor Philipp Pinter, der gemeinsam mit Präsident Herbert Jerich den 56-jährigen Kanadier an die Mur gelotst hat.
„Viel von der Stadt habe ich noch nicht gesehen, weil es auf der Fahrt vom Flughafen hierher so neblig war“, schilderte Lacroix seine ersten Eindrücke von der Landeshauptstadt. Und machte sich wenige Minuten später selbst ein Bild von jenen Spielern, die er bis zum Frühjahr zu einer Meister-Mannschaft formen soll.
Erstmals in der Kabine
Zunächst hielt er noch eine erste Ansprache in der Kabine. Gemeinsam mit Pinter beobachtete er dann die Trainingseinheit von den Tribünen. Denn das Eis darf Lacroix erst ab dem Zeitpunkt betreten, ab dem seine Arbeitspapiere Gültigkeit erlangen – und das könnte erst Anfang der nächsten Woche sein. Österreichische Arbeitsgesetze machen auch vor dem Profisport keinen Halt.
Die nötigen Teile und Führungsqualitäten sind vorhanden.
Dan Lacroix nach dem ersten Training
„Die nötigen Teile und Führungsqualitäten sind vorhanden“, sagte Lacroix nach dem Training zur „Krone“. „Mein Job ist jetzt, sie zu pushen und das alles aus ihnen herauszuholen. Wir müssen mit viel Energie spielen, sie sollen sich innerhalb unseres Systems frei entfalten können.“
Eines ist dem erfahrenen Trainer, der viele Jahre in der NHL selbst gespielt und später als Assistant-Coach gearbeitet hat, klar: „Gemessen werden wir nur an Siegen und Niederlagen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.