Im „Bunker“ gelandet

Neo-Coach Lacroix sprach erstmals zu seinen 99ers

Steiermark
19.11.2025 13:51
Dan Lacroix sprach vor dem Training zu seinen Cracks
Dan Lacroix sprach vor dem Training zu seinen Cracks(Bild: Graz99ers)

Der neue Trainer der 99ers hat seine Zelte in Graz aufgeschlagen. Am Mittwochvormittag hielt er seine erste Kabinenansprache und schaute seinen Cracks danach im Training auf die Kufen. Aufs Eis darf er vorerst noch nicht, der „Krone“ stand er aber schon Rede und Antwort.

Das Etikett stand am Kragen noch aus seiner frischen „99ers-Wäsch“, als Dan Lacroix im Kabinengang der Merkur Eisarena am Mittwochvormittag die Anwesenden per Handschlag begrüßte. „Daran sieht man, dass er eben erst gelandet ist“, scherzte Sportdirektor Philipp Pinter, der gemeinsam mit Präsident Herbert Jerich den 56-jährigen Kanadier an die Mur gelotst hat.

„Viel von der Stadt habe ich noch nicht gesehen, weil es auf der Fahrt vom Flughafen hierher so neblig war“, schilderte Lacroix seine ersten Eindrücke von der Landeshauptstadt. Und machte sich wenige Minuten später selbst ein Bild von jenen Spielern, die er bis zum Frühjahr zu einer Meister-Mannschaft formen soll.

Pinter und Lacroix schauten den 99ers-Spielern auf die Kufen
Pinter und Lacroix schauten den 99ers-Spielern auf die Kufen(Bild: Graz99ers/Marlene Borkenstein)

Erstmals in der Kabine
Zunächst hielt er noch eine erste Ansprache in der Kabine. Gemeinsam mit Pinter beobachtete er dann die Trainingseinheit von den Tribünen. Denn das Eis darf Lacroix erst ab dem Zeitpunkt betreten, ab dem seine Arbeitspapiere Gültigkeit erlangen – und das könnte erst Anfang der nächsten Woche sein. Österreichische Arbeitsgesetze machen auch vor dem Profisport keinen Halt.

Zitat Icon

Die nötigen Teile und Führungsqualitäten sind vorhanden.

Dan Lacroix nach dem ersten Training

„Die nötigen Teile und Führungsqualitäten sind vorhanden“, sagte Lacroix nach dem Training zur „Krone“. „Mein Job ist jetzt, sie zu pushen und das alles aus ihnen herauszuholen. Wir müssen mit viel Energie spielen, sie sollen sich innerhalb unseres Systems frei entfalten können.“

Eines ist dem erfahrenen Trainer, der viele Jahre in der NHL selbst gespielt und später als Assistant-Coach gearbeitet hat, klar: „Gemessen werden wir nur an Siegen und Niederlagen.“ 

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Steiermark

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
