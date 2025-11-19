Ronaldos Besuch freute vor allem Trumps Sohn

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist für einen Besuch im Weißen Haus gewesen – und hat damit offenbar vor allem den Sohn von Donald Trump glücklich gemacht. Der US-Präsident sagte laut der Nachrichtenagentur AP, dass sein 19 Jahre alter Sohn Barron ein „großer Fan“ des portugiesischen Ausnahmespielers sei. „Ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt ein bisschen mehr, allein schon deshalb, weil ich Sie ihm vorgestellt habe“, sagte Trump in Richtung von Ronaldo.