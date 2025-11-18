Erkältungsmythen im Check – was stimmt, was nicht?

„Mach das, du wirst merken, wie gut es hilft.“ Nett gemeinte Ratschläge wie diese bekommen wir im Winter von der gesamten Familie, Freunden und Arbeitskollegen. Entlarvt! Worauf man sich tatsächlich verlassen kann bzw. was einfach nur eine Fehlinformation ist und wieder vergessen werden kann.
Man hört sie derzeit überall: Tipps und Tricks, wie man Verkühlungen bekämpft oder verhindert. Ganz nach dem Motto: „Das hat schon meine Oma immer gesagt.“ Wir haben den Wahrheitsgehalt von einigen Mythen geprüft:
