Trotz 4:3-Sieges

Salzburg in Champions League ausgeschieden

Eishockey
19.11.2025 22:14
(Bild: GEPA)

Red Bull Salzburg ist in der Champions Hockey League im Achtelfinale ausgeschieden. Ein 4:3-(2:1,1:0,1:2)-Sieg am Mittwoch daheim in der Eisarena vor 2.931 Zuschauern gegen ERC Ingolstadt war zu wenig, weil das Hinspiel beim DEL-Topclub 2:6 verloren gegangen war. 

0 Kommentare

Der Fokus gilt nun der ICE-Liga, die Bullen liegen nur auf dem siebenten Platz in der Tabelle. Am Freitag wartet Black Wings Linz.

Salzburg ging gegen Ingolstadt nach verhaltenem Beginn durch einen Treffer von Brandon Coe (6.) in Führung, Austen Keating (16.) glich aus. Nash Nienhuis (16.), Travis St. Denis (38.) und Mario Huber (54.) stellten den Heimsieg anschließend sicher, auf der Gegenseite scorten weiters Philipp Krauß (50.) und Daniel Schmölz (56.).

