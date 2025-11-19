Mit Kraft von Ali, Tyson und Co. um ersten Titel

Die Eröffnung eines eigenen Studios inklusive Umzug von Linz nach Traun waren für ihn ein wichtiger privater Schritt, nun soll ein noch viel größerer im Sport erfolgen. Denn Christian Oshodin bestreitet am Samstag beim „Boxing in the Ballroom“ in Wien seinen ersten Titelkampf, geht’s um den österreichischen internationalen Titel im Mittelgewicht.