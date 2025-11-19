Mit Kraft von Ali, Tyson und Co. um ersten Titel

Der aufstrebende Boxer Christian Oshodin aus Traun bestreitet am Samstag in Wien seinen ersten Titelkampf als Profiboxer. Zuvor bereitete sich der 29-Jährige in einer ganz speziellen Halle in New York auf seinen bisher wichtigsten „Schlagabtausch“ vor.
Die Eröffnung eines eigenen Studios inklusive Umzug von Linz nach Traun waren für ihn ein wichtiger privater Schritt, nun soll ein noch viel größerer im Sport erfolgen. Denn Christian Oshodin bestreitet am Samstag beim „Boxing in the Ballroom“ in Wien seinen ersten Titelkampf, geht’s um den österreichischen internationalen Titel im Mittelgewicht.
