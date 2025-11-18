Vorteilswelt
Mit Father Anthony

„Animal Care International“ lädt zur Adventjause

Tierecke
18.11.2025 09:31
Father Anthoy ist ein Mönch, der den Tierschutz lebt.
Father Anthoy ist ein Mönch, der den Tierschutz lebt.(Bild: Animal Care International)

Am 6. Dezember findet im niederösterreichischen Breitenfurt die Adventjause der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Bei Glühwein und Weihnachtskeksen haben Tierfreunde die Gelegenheit, Father Anthony kennenzulernen.

Der Franziskanermönch Father Anthony versorgt in Bosnien gemeinsam mit seinem Team mehr als 80 Hunde und Katzen und leistet damit Tierschutz an vorderster Front. Allen interessierten Besuchern wird er bei der ACI-Adventjause wieder gerne aus seinem Leben und von seiner Tierschutztätigkeit berichten. „Er ist ein Vertreter der katholischen Kirche, wie man ihn seinesgleichen suchen muss“, schwärmt Renate Grell, Mitbegründerin des Tierschutzvereins.

Buntes Programm für Besucher
„Wir von ‘Animal Care International‘ freuen uns auf alle Tierfreunde und ihre Vierbeiner und darauf, mit ihnen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen“, so Renate Grell, „Alle Besucher erwartet ein großer Stand, an dem gegen eine Spende tolle weihnachtliche Überraschungen für bellende und schnurrende Familienmitglieder erhältlich sind.“ Hausgemachte Köstlichkeiten für Hund und Mensch sorgen für das leibliche Wohl, zudem dürfen Sie sich auf „Süßes vom Feinsten“ von Herwig Gasser freuen.

Zeit und Ort

Die Adventjause von „Animal Care International“ findet bei jedem Wetter am 6. Dezember von 14 bis 18 Uhr am Areal des Pferdesportzentrums St. Hubertus am Linken Graben 2 in 2384 Breitenfurt statt.

Das Spendenkonto von „Animal Care International“: IBAN: AT252011121177512201, BIC: GIBAATWWXXX.

Arme Tiere freuen sich über Spenden
„Neben der Einstimmung auf den Advent soll die Veranstaltung dem Austausch untereinander dienen“, erklärt Grell. „Wir nehmen natürlich auch dankend Spenden entgegen. Unsere Zöglinge freuen sich über Decken, Halsbänder, Leinen, Brustgeschirre, Leintücher, Desinfektionsmittel und ähnliches.“ Auch Geldspenden sind mehr als willkommen!

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
In ganz Kärnten
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone" deckt auf
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Schwerer Abschied
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
198.318 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
196.225 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
195.339 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
