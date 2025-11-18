„Animal Care International“ lädt zur Adventjause

Buntes Programm für Besucher

„Wir von ‘Animal Care International‘ freuen uns auf alle Tierfreunde und ihre Vierbeiner und darauf, mit ihnen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen“, so Renate Grell, „Alle Besucher erwartet ein großer Stand, an dem gegen eine Spende tolle weihnachtliche Überraschungen für bellende und schnurrende Familienmitglieder erhältlich sind.“ Hausgemachte Köstlichkeiten für Hund und Mensch sorgen für das leibliche Wohl, zudem dürfen Sie sich auf „Süßes vom Feinsten“ von Herwig Gasser freuen.