„Animal Care International“ lädt zur Adventjause

Am 6. Dezember findet im niederösterreichischen Breitenfurt die Adventjause der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Bei Glühwein und Weihnachtskeksen haben Tierfreunde die Gelegenheit, Father Anthony kennenzulernen.
Der Franziskanermönch Father Anthony versorgt in Bosnien gemeinsam mit seinem Team mehr als 80 Hunde und Katzen und leistet damit Tierschutz an vorderster Front. Allen interessierten Besuchern wird er bei der ACI-Adventjause wieder gerne aus seinem Leben und von seiner Tierschutztätigkeit berichten. „Er ist ein Vertreter der katholischen Kirche, wie man ihn seinesgleichen suchen muss“, schwärmt Renate Grell, Mitbegründerin des Tierschutzvereins.
Buntes Programm für Besucher
„Wir von ‘Animal Care International‘ freuen uns auf alle Tierfreunde und ihre Vierbeiner und darauf, mit ihnen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen“, so Renate Grell, „Alle Besucher erwartet ein großer Stand, an dem gegen eine Spende tolle weihnachtliche Überraschungen für bellende und schnurrende Familienmitglieder erhältlich sind.“ Hausgemachte Köstlichkeiten für Hund und Mensch sorgen für das leibliche Wohl, zudem dürfen Sie sich auf „Süßes vom Feinsten“ von Herwig Gasser freuen.
Die Adventjause von „Animal Care International“ findet bei jedem Wetter am 6. Dezember von 14 bis 18 Uhr am Areal des Pferdesportzentrums St. Hubertus am Linken Graben 2 in 2384 Breitenfurt statt.
Das Spendenkonto von „Animal Care International“: IBAN: AT252011121177512201, BIC: GIBAATWWXXX.
Arme Tiere freuen sich über Spenden
„Neben der Einstimmung auf den Advent soll die Veranstaltung dem Austausch untereinander dienen“, erklärt Grell. „Wir nehmen natürlich auch dankend Spenden entgegen. Unsere Zöglinge freuen sich über Decken, Halsbänder, Leinen, Brustgeschirre, Leintücher, Desinfektionsmittel und ähnliches.“ Auch Geldspenden sind mehr als willkommen!
