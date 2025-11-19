Zeugenaufrufe: Wenn Bürger beim Ermitteln helfen

In den vergangenen fünf Tagen suchte die Tiroler Polizei über die Medien unter anderem Zeugen von sexueller Belästigung, Vandalismus und einem Verkehrsunfall. Wie oft solche Aufrufe konkrete Ergebnisse bringen, dazu gibt es jedoch keine Statistik. In vielen Fällen würden sich Zeugen aber erst dann melden, wenn öffentlich darum gebeten wurde.