Was bringt‘s wirklich?

Zeugenaufrufe: Wenn Bürger beim Ermitteln helfen

Tirol
19.11.2025 18:00
In Zeiten von Handy und Überwachungskameras werden Phantombilder kaum noch genutzt. Zeugen, die ...
In Zeiten von Handy und Überwachungskameras werden Phantombilder kaum noch genutzt. Zeugen, die zum Beispiel einen Unfall beobachtet haben, sind für die Polizei jedoch nach wie vor wichtig.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Unfälle, Vandalenakte, Vermisstendramen und Co. – die „Krone“ und andere Medien veröffentlichen zu unterschiedlichsten Themengebieten immer wieder Zeugenaufrufe der Polizei. Doch was und wie viel bringen diese wirklich und welche Regeln gelten, wenn die Exekutive persönliche Informationen veröffentlicht? Wir haben nachgefragt. 

0 Kommentare

In den vergangenen fünf Tagen suchte die Tiroler Polizei über die Medien unter anderem Zeugen von sexueller Belästigung, Vandalismus und einem Verkehrsunfall. Wie oft solche Aufrufe konkrete Ergebnisse bringen, dazu gibt es jedoch keine Statistik. In vielen Fällen würden sich Zeugen aber erst dann melden, wenn öffentlich darum gebeten wurde.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading
Tirol

