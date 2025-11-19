Letzte WM-Startplätze werden in Mexiko vergeben

Die letzten beiden der 48 Startplätze für die Fußball-WM 2026 werden bei einem Qualifikationsturnier in den mexikanischen Städten Guadalajara und Monterrey vergeben.
Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kämpfen vom 23. bis zum 31. März 2026 sechs Teams aus fünf Konföderationen in den beiden Orten um die verbleibenden Tickets für die Endrunde. Dabei sind die Nationalmannschaften aus dem Irak, der Demokratische Republik Kongo, Jamaika, Suriname, Bolivien und Neukaledonien.
Die Auslosung für die interkontinentalen WM-Play-offs findet am Donnerstag am FIFA-Sitz in Zürich statt. Der Spielplan für das Turnier mit zwei Dreiergruppen wird im Anschluss veröffentlicht. Die WM-Gruppenphase mit Österreich wird am 5. Dezember in Washington ausgelost.
