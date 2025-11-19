Letzte WM-Startplätze werden in Mexiko vergeben

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kämpfen vom 23. bis zum 31. März 2026 sechs Teams aus fünf Konföderationen in den beiden Orten um die verbleibenden Tickets für die Endrunde. Dabei sind die Nationalmannschaften aus dem Irak, der Demokratische Republik Kongo, Jamaika, Suriname, Bolivien und Neukaledonien.