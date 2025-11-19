Jetzt muss Airport Linz auch um Cargo-Flüge bangen

Turkish Cargo überlegt aktuell, dem Linzer Flughafen den Rücken zu kehren – und stattdessen Wien zum einzigen Standort in Österreich zu machen. Für den stark geschwächten Airport in Oberösterreich wäre das der nächste große Rückschlag. Was an den Plänen dran ist und was sie bedeuten – die „Krone“ kennt die Details.
Während der Flughafen Linz-Hörsching nach Jahren sinkender Passagierzahlen große Erwartungen in das Frachtgeschäft setzt, verdichten sich Hinweise auf mögliche Veränderungen. Nach Informationen der „Krone“ prüfen Manager von Turkish Cargo derzeit, ob die Frachtlinie zwischen Istanbul und Linz künftig über Wien geführt werden könnte.
