Polster warnt ÖFB-Elf: „Das ist immer gefährlich“

Auch für Bosnier wäre es eine Premiere

Auch Herzog sieht Österreich als Favoriten. „Jetzt ist es schon eine Situation, wo es eventuell noch einmal eng werden kann, aber trotzdem glaube ich, dass wir uns qualifizieren, weil wir besser sind als Bosnien“, so der Kult-Zehner, der auch Bosnien unter Druck sieht. „Es heißt immer, dass nur Österreich etwas zu verlieren hat. Wie viele bosnische Spieler sind morgen dabei, die noch nie bei einer WM dabei waren? Das ist auch für jeden Einzelnen ein Traum.“