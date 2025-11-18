Verzweifelte Suche nach vermisstem Steirer (70)

Seit Montag sind Manuela Scherr und ihre Familie in größter Sorge um ihren Vater Franz Scherr. Als ihre Mutter aufwachte, war ihr Mann bereits unterwegs. Eigentlich wollte er sich auf den Weg zum LKH Graz auf die Nephrologie und dann zur Diabetesambulanz machen. Denn im Urlaub hatte der Diabetiker bemerkt, dass er nicht richtig eingestellt war. „Er wollte um sechs Uhr zu Hause in St. Stefan im Rosental mit dem grauen Fiat 500 XL losfahren, sodass er gegen sieben Uhr auf der Klinik sein kann“, informiert Tochter Manuela.