Polizei ermittelt

Verzweifelte Suche nach vermisstem Steirer (70)

Steiermark
18.11.2025 12:37
Wer hat Franz Scherr gesehen?
Wer hat Franz Scherr gesehen?(Bild: Scherr)

Seit Montagfrüh wird Franz Scherr (70) aus St. Stefan im Rosental in der Steiermark vermisst. Der Steirer wollte sich eigentlich auf den Weg zum LKH Graz machen, ist dort aber nie angekommen. Seine Familie ist in größter Sorge und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung!

Seit Montag sind Manuela Scherr und ihre Familie in größter Sorge um ihren Vater Franz Scherr. Als ihre Mutter aufwachte, war ihr Mann bereits unterwegs. Eigentlich wollte er sich auf den Weg zum LKH Graz auf die Nephrologie und dann zur Diabetesambulanz machen. Denn im Urlaub hatte der Diabetiker bemerkt, dass er nicht richtig eingestellt war. „Er wollte um sechs Uhr zu Hause in St. Stefan im Rosental mit dem grauen Fiat 500 XL losfahren, sodass er gegen sieben Uhr auf der Klinik sein kann“, informiert Tochter Manuela. 

Mit diesem Auto war Franz Scherr zuletzt unterwegs
Mit diesem Auto war Franz Scherr zuletzt unterwegs(Bild: Scherr)

Doch bei der Klinik ist er, wie die Erhebungen der Polizei ergeben haben, nie angekommen. Auch telefonisch ist er nicht mehr erreichbar. „Normalerweise hat er nach den Untersuchungen immer angerufen, jetzt ist er aber nicht mehr erreichbar. Wir gehen davon aus, dass ihm etwas passiert ist“, sagt die verzweifelte Tochter und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. 

Gesucht wird Franz Scherr, 70 Jahre alt, aus St. Stefan im Rosental, etwa 174 cm groß und 85 Kilo schwer, Brillenträger. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine zart-grüne Softshelljacke und braune Espandrilles mit weißer Sohle. Unterwegs war er zuletzt mit einem grauen Fiat 500 XL. Abgängig seit 17. November, ca. 6 Uhr früh. 

Sollten Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle oder bei Manuela Scherr unter der Nummer 0664 4222229.

Monika König-Krisper
