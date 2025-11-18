Branche unter Druck: Sterben unsere Metzger aus?

Knappes Personal, Konkurrenz- und Kostendruck: Eine ganze Branche kämpft und die Zahl alteingesessener Metzgereibetriebe schrumpft. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ein Kärntner Betrieb übersiedelte gerade nach Salzburg.
Die Regale sind eingeräumt: Am Dienstag nehmen Johann und Sonja Peitler erstmals im Lungau Bestellungen auf. Sie haben ihre Metzgerei in Rennweg geschlossen und sind nach St. Michael, in die Heimat der Chefin, gezogen. Die Lungauer Konsumenten freut’s: Es gab bisher nur noch zwei Metzgereien. Die Lage in der Branche sei schwierig, sagen sie. „Immer weniger Junge versuchen, mit der Industrie mithalten zu können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.