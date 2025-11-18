Branche unter Druck: Sterben unsere Metzger aus?

Die Regale sind eingeräumt: Am Dienstag nehmen Johann und Sonja Peitler erstmals im Lungau Bestellungen auf. Sie haben ihre Metzgerei in Rennweg geschlossen und sind nach St. Michael, in die Heimat der Chefin, gezogen. Die Lungauer Konsumenten freut’s: Es gab bisher nur noch zwei Metzgereien. Die Lage in der Branche sei schwierig, sagen sie. „Immer weniger Junge versuchen, mit der Industrie mithalten zu können.“