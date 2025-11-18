Hürden für Geschäftsmodell „Parkplatz-Abzocke“

In vielen Fällen liegt gar keine Besitzstörung vor

Abgezielt wird mit der Reform auf Geschäftsmodelle von Grundbesitzern, die kurzfristiges Wenden oder Parken von Autos mit der oft serienmäßigen Androhung von Besitzstörungsklagen begegnen und zur Vermeidung ebendieser 400 Euro und mehr fordern – in der Hoffnung, dass die Betroffenen aus Angst vor einer Klage der Zahlungsaufforderung nachkommen. Dabei liegt in vielen Fällen gar keine Besitzstörung vor.