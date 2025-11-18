Dieser seltene Giftpilz trägt eine Bischofsmütze

„Vor allem im Spätherbst findet man diesen seltenen Pilz, der zur Familie der Lorcheln gehört, auch in Kärnten. Er hat einen auffälligen lappigen Hut, der oft aus zwei bis vier nach oben gebogenen Zipfeln besteht und daher an eine Bischofsmütze erinnert“, so Pilzexpertin Evelin Delev.